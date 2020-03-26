Пушков оценил решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 26 марта. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает абсолютно верным шагом решение о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

В своем микроблоге в Twitter сенатор выразил мнение, что «перенос даты голосования по поправкам в Конституцию — абсолютно верный шаг».

«Ничто не может быть важнее здоровья и жизней людей. Поправки назрели, они нужны, они выражают волю и ожидания большинства граждан. От переноса мест слагаемых сумма не меняется. От переноса даты — тоже», — подчеркнул он.

О необходимости отложить проведение голосования президент РФ Владимир Путин заявил в среду в ходе обращения к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он напомнил, что предварительно определенной датой было 22 апреля, однако на фоне стремительного распространения COVID-19 стало понятно, что голосование нужно перенести.

Глава государства подчеркнул, что очень серьезно относится к проведению голосования, и будет просить россиян высказать свое мнение по этому ключевому вопросу для страны. Однако главное сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.

Комментируя решение президента, руководитель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что «Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что он очень ответственно относится к исполнению своих обязанностей главы государства, ставя на первое место здоровье народа и безопасность граждан».

Первый зампред комитета Госдумы Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал очень правильным и своевременным предложение президента. Он отметил, что «государство все свои силы бросает на поддержку граждан, делается все, чтобы остановить эпидемию коронавируса, активно ведется разъяснительная работа».