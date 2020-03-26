Российские военные прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом

Бергамо, 26 марта. Специалисты Минобороны РФ прибыли в итальянский город Бергамо, где будут оказывать помощь местным властям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, Бергамо, расположенный в области Ломбардия, остается одним из центров эпидемии коронавируса. Здесь зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

«Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны РФ прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.

По пути в Бергамо российская колонна совершила марш с авиабазы ВВС Италии в окрестностях Рима. Протяженность маршрута составила около 600 километров. В составе колонны находилось 22 специальных машины, а также автобусы с военными, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянскими властями.

«В составе колонны в Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, спецоборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции», — пояснили в Минобороны.

После согласования задач российские военные специалисты приступят к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, договоренность об оказании помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции была достигнута в субботу в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

В течение трех дней в Италию прибыли 15 самолетов, доставивших около 100 российских вирусологов и военных специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также специальное оборудование.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за минувшие сутки от коронавируса в Италии умерли 683 человека.