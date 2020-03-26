Специалисты дали советы по сексуальной жизни в условиях пандемии коронавируса

Москва, 26 марта. Специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия рассказал о правилах секса при пандемии коронавируса.

Как пишет The Conversation, специалист отметил, что на сегодняшний день нет достоверных данных о передачи коронавируса половым путем. Однако стоит помнить, что уже доказан тот факт, что COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и фекально-оральным.

По мнению ученого, практически любая сексуальная практика приведет к передаче вируса.

«Сейчас не время проводить сексуальные встречи», — заявляет автор.

Опасности, по его словам, не представляет секс только в том случае, если оба партнера находятся в изоляции и у них нет симптомов коронавируса. В обратном случае специалист рекомендует вспомнить о презервативах и латексных перчатках.

«Вместо поцелуев и половой близости попробуйте эротический массаж, чатинг, ухаживания, взаимную мастурбацию, просмотр или чтение эротики, наблюдение за тем, как ваш партнер наслаждается собой», — рекомендует эксперт.

Отметим, ранее власти Нью-Йорка выпустили специальный гид по безопасному сексу во время пандемии COVID-19: они объяснили жителям штата, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться. Согласно памятке, COVID-19 можно заразиться от человека, находящегося от вас на расстоянии двух метров. Поэтому нью-йоркцев призвали из всех видов секса выбирать мастурбацию, передает «Газета.ру». Однако людям напоминают, что при этом нужно тщательно мыть руки и секс-игрушки с мылом в течение 20 секунд.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным более 20 тыс. человек (примерно 4,49% от общего числа заразившихся) во всем мире скончались от коронавируса. Таким образом число жертв коронавируса с 20 марта выросло вдвое. Общее число заразившихся превысило 430 тыс. человек.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передает RT. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в России достигло 658.