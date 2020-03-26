Сосед папы римского по дому заразился коронавирусом

Рим, 26 марта. В Ватикане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Как сообщается, речь идет о монсеньоре Джанлуке Пеццоли, который является одним из высших сановников Ватикана. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, сообщает один из старейших итальянских журналистов, занимающихся Святым престолом, Марко Тозатти.

По словам Тозатти, монсеньор Пеццоли проживал в Доме святой Марфы, где, среди прочего, находятся апартаменты папы римского и других высокопоставленных сановников Святого Престола.

«Вероятно, что по своей должности – главы Итальянского отдела, безусловно, самого многочисленного в Госсекретариате, – он контактировал со многими людьми до тех пор, пока симптомы болезни не проявились, и вследствие этого мог стать распространителем инфекции», — отметил итальянский журналист.

Он добавил, что располагает информацией о том, что сейчас в Доме святой Марфы изолированы пять человек, у которых подозревают коронавирус.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту вирусом заразились более 420 тысяч человек, пишет «Газета.ру». Заболевание унесло жизни около 19 тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира. Над вакциной от нового заболевания работают сразу в нескольких государствах, однако ожидается, что она не будет готова ранее следующего года.