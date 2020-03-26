Наличие зараженных коронавирусом подтвердили все страны Америки

Гавана, 26 марта. Островное государство Сент-Китс и Невис зафиксировало на своей территории два первых случая заражения новым типом коронавируса. Ранее данное государство оставалось единственным на американском континенте, где не было выявлено ни одного заболевшего.

Известно, что инфицированными оказались 57-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Ранее они вернулись из США. В настоящее время зараженные изолированы.

По данным ТАСС, на сегодняшний день лишь несколько стран Азии и ряд государств в Африке оказались не затронуты коронавирусом. Меньше всего случаев заражения зарегистрировано в странах, расположенных в Тихом океане.

Согласно последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом в мире превысило 20 тысяч человек. На сегодняшний день инфекцией заразились 462 тысячи человек, при это вылечиться удалось 113 тысячам. В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, пишет «Газета.ru».

Из-за коронавируса в России следующая неделя объявлена нерабочей. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что все жизненно важные объекты продолжат работу — больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт.