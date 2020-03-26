Пять человек получили ожоги при возгорании автозаправщика в Ульяновской области

Ульяновск, 26 марта. Пять человек получили ожоги после возгорание автомобиля на территории автотранспортного предприятия в Инзенском районе Ульяновской области, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, инцидент произошел в 21.55 по местному времени (20.55 по московскому) на улице Шоссейная в Инзенском районе. В 22.20 огонь удалось полностью потушить.

По данным ФАН, в результате инцидента пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы с ожогами лица и кистями рук (2-3 степени). Один отказался от госпитализации.