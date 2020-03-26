Цена нефти марки Brent поднялась выше тридцати долларов за баррель

Лондон, 26 марта. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 1,04% во время торгов на бирже ICE в Лондоне. Теперь она составляет 30,05 доллара за баррель.

Столько баррель нефти стоил 20 марта этого года. Нефть марки WTI тоже прибавила в стоимости, достигнув отметки 25,55 доллара за баррель.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК требовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.