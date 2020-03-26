Минтруд назвал сроки введения повышенных выплат по больничному

Москва, 26 марта. Министерство труда Российской Федерации сообщило, что повышенный размер оплаты больничных в России будет применяться уже с апреля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Новый порядок расчета выплат будет применяться с апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил ввиду угрозы распространения коронавируса установить норму выплаты по листкам нетрудоспособности не менее величины одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Глава государства уточнил, что такой порядок оплаты будет действовать до конца текущего года.

По данным Минтруда, реализация предложения российского лидера затронет около 2,3 млн работающих жителей страны с небольшой зарплатой и маленьким стажем работы.

На сегодняшний день выплата по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты и стажа работника. Те, кто имеет стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет выплата по больничному составляет 80% от среднемесячной зарплаты. Работники со стажем в пять и менее лет могут рассчитывать на 60% от среднего заработка.

У 2,3 млн официально трудоустроенных россиян при расчете оплаты больничных листов положенные выплаты оказались ниже установленного в РФ МРОТ. Отметим, что максимальный размер оплаты листка временной нетрудоспособности в нынешнем году составляет в среднем за месяц 69 961,5 рубля при страховом стаже восемь и более лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, она продлится с 30 марта по 3 апреля. Президент разрешил сохранить за работниками их заработную плату.