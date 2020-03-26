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Минтруд назвал сроки введения повышенных выплат по больничному

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Минтруд назвал сроки введения повышенных выплат по больничному

Москва, 26 марта. Министерство труда Российской Федерации сообщило, что повышенный размер оплаты больничных в России будет применяться уже с апреля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Новый порядок расчета выплат будет применяться с апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил ввиду угрозы распространения коронавируса установить норму выплаты по листкам нетрудоспособности не менее величины одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Глава государства уточнил, что такой порядок оплаты будет действовать до конца текущего года.

Минтруд назвал сроки введения повышенных выплат по больничному

По данным Минтруда, реализация предложения российского лидера затронет около 2,3 млн работающих жителей страны с небольшой зарплатой и маленьким стажем работы.

На сегодняшний день выплата по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты и стажа работника. Те, кто имеет стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет выплата по больничному составляет 80% от среднемесячной зарплаты. Работники со стажем в пять и менее лет могут рассчитывать на 60% от среднего заработка.

У 2,3 млн официально трудоустроенных россиян при расчете оплаты больничных листов положенные выплаты оказались ниже установленного в РФ МРОТ. Отметим, что максимальный размер оплаты листка временной нетрудоспособности в нынешнем году составляет в среднем за месяц 69 961,5 рубля при страховом стаже восемь и более лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, она продлится с 30 марта по 3 апреля. Президент разрешил сохранить за работниками их заработную плату.

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Источник: ТАСС
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