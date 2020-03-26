Священник назвал пандемию коронавируса «научением» людям от Бога

Москва, 26 марта. Известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) считает, что пандемия коронавируса в трактовке православия является не наказанием, а, скорее, «научением» людям от Бога.

Журналисты РИА Новости поинтересовались у священнослужителя, почему, по его мнению, мир охватила пандемия коронавируса и можно ли ее назвать «наказанием свыше». По словам иеромонаха, нужно обратить внимание на трактовку слова «наказание». В трактовке православия это значит не возмездие, а «научение».

«Тогда и предлог «за» (в сочетании «наказание за») теряет смысл сведения счетов и приобретает смысл причины или повода», — уточнил иеромонах Макарий.

К примеру, в случае получения штрафа за шум после 22 часов, можно сказать, что человек «из-за своего невнимания сам набил себе шишку на лбу».

«А поводов к научению предостаточно и у каждого из нас, и у человеческого рода в целом», — добавил он.

Священнослужитель напомнил, что «Бог есть любовь», и из любви к людям он «продолжает помогать нам на этом пути». Именно опираясь на это знание, стоит оценивать все происходящее с каждым человеком и с человечеством.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино сделал важное для всех православных верующих заявление, которое должно успокоить тех, кто впал в панику из-за пандемии коронавируса. Глава РПЦ призвал увидеть всю хрупкость человеческой цивилизации и осознать, что только вера в Бога может помочь преодолеть свалившиеся на мир беды. В связи с этим он назвал эпидемию «милостью господа», поскольку она позволит всему миру избавиться от «самоуверенности и гордыни», вызванных технологическим прогрессом.

За минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в России достигло 658. В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передавал RT.