Князь Монако рассказал о необычном симптоме коронавируса

Монако, 26 марта. Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном симптоме заболевания коронавирусом. По его словам, у него COVID-19 начался с насморка, что является нехарактерным сиптомом для этого заболевания. Об этом он рассказал в эфире радио RTL.

«У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы», — заявил князь Монако.

О заболевании 62-летнего князя сало известно накануне, об этом сообщила пресс-служба его дворца. Подчеркивается, что состояние здоровья Альбера не вызывает беспокойства.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 495. Летальных случаев не зафиксировано.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает более 420 тысяч человек. От вируса погибло более 19 тысяч человек.