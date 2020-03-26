Париж, 26 марта. Правительство Франции приняло решение вывезти своих военнослужащих из Ирака. Данное распоряжение было дано на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

В среду о планируемом выводе французского контингента сообщило иракское военное командование. Позже это информацию подтвердила парижская газета Figaro со ссылкой на Генштаб Франции.

В коммюнике силового ведомства отмечается, что при взаимодействии с правительством Ирака коалиция по противодействию ИГ1 (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ), приняла решение скорректировать свое присутствие в Ираке.

«Франция решила до нового распоряжения вывезти военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке», – цитирует РИА Новости коммюнике французского Генштаба.

Отмечается, что начало вывода войск запланировано на четверг, 26 марта.

Стоит отметить, что примеру Франции должны последовать Соединенные Штаты Америки. Сценарий «Янки, гоу хоум!» уберет с Ближнего Востока дестабилизирующий фактор в лице США и позволит урегулировать конфликты в регионе. Об этом заявил член-корреспондент РАЕН, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

Дело в том, что изначально США планировали раздробить самые значимые страны Ближнего Востока, чтобы реализовать свои геополитические планы и получить контроль над ресурсами. Так, в Сирии Штаты открыто воруют нефть при пособничестве курдских боевиков. То же самое уже много лет происходит в Ираке, куда американцы вторглись, убив президента страны Саддама Хусейна.

1 Организация запрещена на территории РФ.