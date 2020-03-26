Студенты российских вузов уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В указе Фалькова сообщается, что руководителям вузов необходимо «обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года».

Отметим, в среду президент РФ Владимир Путин объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал россиян выполнять все предписания в связи с карантином и поменьше выходить на улицу. По его словам, лучший способ уберечься — это сидеть дома. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал приостановить работу всех московских кафе и ресторанов на время нерабочей недели. Он отметил, что у многих возникнет желание в выходные дни съездить в Москву и погулять.

За минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в России достигло 658. В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передавал RT.

Днем ранее власти Москвы определили точные критерии госпитализации пациентов с предполагаемым диагнозом коронавируса: некоторые пациенты смогут лечиться дома. С 23 по 30 марта будет действовать алгоритм, согласно которому госпитализировать будут только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, с хроническими заболеваниями и сильными симптомами. Пациентам с легкой формой коронавируса теперь официально разрешено лечиться дома.