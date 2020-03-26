Мишустин может возродить формат президиума правительства РФ

Москва, 26 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует восстановить формат президиума в структуре правительства. Данный вопрос вынесен на повестку заседания правительства в четверг.

Согласно законодательству, по предложению главы кабмина в структуре правительства может быть образован президиум «для решения оперативных вопросов». Заседания проводятся «по мере необходимости».

В последний раз президиум утверждался в первом правительстве Дмитрия Медведева. Публичных мероприятий в таком формате практически не проводилось.

Регулярно заседания президиума проводились в 2008-2012 годах, когда правительство возглавлял Владимир Путин.