МВД Сирии рассказало о нарушителях комендантского часа, введенного из-за угрозы коронавируса

Дамаск, 25 марта. Министерство внутренних дел Сирии отчиталось о задержании нарушителей комендантского часа. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA. По официальной информации, в городе Дамаск было выявлено 34 нарушителя комендантского часа, в одноименной провинции — 22, 4 в Хаме, 1 в Хомсе, 33 в Латакии, 6 в Тартусе и 28 в Алеппо. Все лица переданы в соответствующие органы.

Ранее Министерство здравоохранения САР сообщало о том, что общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 5 человек. Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса, с 25 марта в Сирии был введен ежедневный комендантский час. Срок его действия с 18.00 до 6.00. В это время на улицах дежурят полицейские, медики и военные.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 423 тысячи человек. От вируса погибло более 19 тысяч человек.

Сейчас основной очаг распространения инфекции находится в Европе. Тяжелая ситуация скрадывается в Испании и Италии. Во Франции во вторник число умерших из-за COVID-19 превысило тысячу человек, передавал RT.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.