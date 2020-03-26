حصاد أخبار ليبيا في 25 مارس/آذار: الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي ينجح في صد الهجمات المنتظمة التي تشنتها طائرات مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق، وأو

ليبيا. تتعرض ليبيا للهجوم من جميع الجهات، حيث يبقي مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني سكان البلاد في حالة من الخوف ليس فقط بالأسلحة، ولكن أيضا بالفيروس، تسجيل أول حالة إصابة بـ «كوفيد-19».

قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي تسقط طائرة مسيرة تركية جنوب زليتن

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرة مسيرة تركية جنوب مدينة زليتن، كما جاء في حساب قسم المعلومات العسكرية للجيش الوطني الليبي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لطائرة تركية بدون طيار، وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي أن الطائرة المسيرة كانت مزودة بصواريخ لمهاجمة أهداف في منطقة الجفرة

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء في ليبيا، كما نقلت وكالة «رويترز»

وبحسب الوكالة، فقد أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الذي يعمل في جميع أنحاء البلاد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد

وفي وقت سابق أفيد أن خطر وباء «كورونا» ازداد في ليبيا بسبب المقاتلين السوريين الذين جندتهم تركيا، وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن أكثر من 70 إرهابيا وصلوا إلى ليبيا، من بينهم يوجد مصابين بفيروس «كورونا».

السلطات التركية تنشر الخوف من روسيا في اسطنبول مشكلين تهديدا على السياح الروس

محرضين على كره روسيا في تركيا يحاولون إثارة الخلاف في العلاقات بين الدولتين وتهديد سلامة السياح الروس. جاء ذلك في حديث لوكالة الأنباء الفيدرالية من سكان مدينة اسطنبول، حيث اجتاحت في فبراير ومارس موجة من الهستيريا المعادية لروسيا على خلفية تفاقم الوضع في سوريا

واشتكى السفير الروسي في أنقرة من التهديدات التي تلقاها قائلا: أحاط العشرات من الرجال العدوانيين مدخل القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول، وهتفوا متهمين قيادة بلادنا بعد مقتل عسكرين أتراك في شمال سوريا، وبعد عدة أيام، قام "سائقو سيارات أجرة" محليون بلصق منشورات عليها صور مشطوبة لفلاديمير بوتين وبشار الأسد على الأسوار والمنازل والأعمدة.

دعوات القضاء على الروس تم التعبير عنها في شبكات التواصل الاجتماعية ووسائل الإعلام التركية، كما جاء في الصفحة الأولى لصحيفة «Yeni Akit» اليومية الإسلامية التركية.

ونقلت الصحيفة عن الرياضي اوميت ارابول «أعطنا الأوامر، وفي اليوم التالي سنقيم الصلوات في روسيا

وتسبب هجوم الطيران السوري، الذي أسفر عن مقتل 36 جنديا تركيا، في موجة كراهية تجاه روسيا، حتى لدى مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسعود حقي

وهدد حقي بحرب روسية تركية جديدة على هواء قناة «A Haber TV» «روسيا سوف تتمزق من الداخل. انتقامنا سيكون رهيبا».

ويتسائل المثقفين في اسطنبول في حيرة: لماذا يشجع أردوغان على الخوف من روسيا في تركيا؟

ويعتبر المخرج السينمائي محمد أكبولوت أنه على أردوغان الحديث مع السكان، مع الأتراك، فهو يستمع إلى 20 شخصا فقط من الذين يحيطون به، ويتخذ قرارات بناء على نصائحهم. لكن معظمهم يكذبون عليه!».

وفقا له، فإنه ليس لدى الأتراك ما يفعلونه في سوريا اليوم

وأكد أكبولوت "نحن لا نقاتل هناك من أجل الحفاظ على حقوقنا، من أجل بلدنا. القوات التركية تحاول حماية من هم ضد بشار الأسد، لكننا لسنا بحاجة إلى هذا! هذه المعركة ليست من أجل شعبنا، ولكن من أجل مصالح الحكومة والرئيس»

الجيش الوطني الليبي يأسر مرتزقة سوري شارك في الهجوم على جيش حفتر

تحدث سكان العاصمة الليبية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إطلاق نار بمسدسات 14.5 ملم في حي قرجي بطرابلس. كما قام المسلحون بعدد من المحاولات اختراق في مناطق صلاح الدين، والتوغار، وقصر بن غشير، ومشروع الهضبة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت رسائل على الشبكات الاجتماعية حول عمل قاذفات صواريخ غراد في محيط حي اسبيعة

الهجمات على جيش حفتر لم تحقق نجاحات عسكرية لمقاتلي فايز السراج، حيث تعاني حكومة الوفاق من خسائر، وفي حساب مقر عملية الكرامة على فيسبوك، ظهرت معلومات عن مقتل ثلاثة من المرتزقة في عين زارة والقائد الميداني في حكومة الوفاق محمد شاوش.

بالإضافة إلى ذلك، خلال المعارك في عين زارة، قبضت قوات الجيش الوطني الليبي على مرتزقة سوري جريح يقاتل مع حكومة الوفاق الوطني

ونشر حساب المعلومات العسكرية لجيش خليفة حفتر على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو قصير لحوار أسير مع اللواء فوزي المنصوري. وقال المرتزق في الفيديو إنه مصاب منذ حوالي أسبوعين، لكن قيادة حكومة الوفاق لم تقديم المساعدة الطبية له