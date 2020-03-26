Российский консул в ОАЭ встретился с застрявшими в аэропорту Дубая россиянами

Дубай, 26 марта. Российский консул в ОАЭ прибыл в аэропорт Дубая и встретился с россиянами, которые застряли там из-за отказа властей ОАЭ разрешить «Аэрофлоту» совершить вывозной рейс из страны.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, консул пообщался с россиянами и пообещал, что их сегодня развезут по отелям и гостиницам. Уже завтра, по словам дипломата, станет известно решение властей ОАЭ – выделить самолет для вывоза россиян или же дожидаться окончания карантина.

По данным на вечер 25 марта, в ОАЭ зафиксировано 153 заражения, 38 выздоровлений и две смерти. МИД ОАЭ ранее обратился к находящимся за рубежом гражданам, призвав их вернуться в страну.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, произошла в Китае в декабре прошлого года. За это время инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число зараженных составляет более 422 тысяч человек, из них 19 тысяч человек умерло, 108 тысяч — выздоровело. В России подтверждено 495 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий. Речь, в частности, идет о чемпионате Испании по футболу, соревнованиях баскетбольной Евролиги и крупнейшей видеоигровой конференции Е3-2020.