Макрон объявил о запуске военной операции для поддержки населения в период пандемии

Париж, 26 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в стране начинается запуск военной операции Résilience («Сила духа»). Она будет направлена на помощь и поддержку населения в период борьбы с коронавирусом.

Заявление о начале операции Макрон сделал во время посещения военного госпиталя в городе Мюлуз. По словам президента Франции, решение о начале мероприятий было принято по предложению министерства обороны страны.

«Эта операция будет полностью направлена на помощь и поддержку населения, а также будет поддержкой для государственных служб в борьбе с эпидемией коронавирус», – цитирует Макрона РИА Новости.

Отмечается, что в рамках военной операции вертолетоносец-амфибия Mistral будет немедленно развернут на юге Индийского океана. Кроме того, в районе Антильских островов с апреля будет дислоцирован вертолетоносец Dixmude.

На сегодняшний день во Франции зарегистрировано 25 тысяч зараженных коронавирусом. От инфекции скончались 1 331 человек.

17 марта во Франции были введены строгие ограничения на передвижения людей. Сообщалось, что карантин продлится не менее 14 дней. В заявлении научного совета при министерстве здравоохранения Франции говорится, что решение об изоляции было принято, «чтобы облегчить работу реанимаций, сократив число тяжелых случаев, которые должны проходить лечение в реанимации». Совет подчеркивает, что «эпидемиологические эффекты от изоляции станут видны только через две или три недели с принятия этих мер».