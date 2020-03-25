Посол РФ в Италии опроверг слухи о «плате» за российскую гумпомощь

Рим, 25 марта. Оказанная Италии гуманитарная помощь не является «оплатой счетов», предметом торга и тому подобного. Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, опровергая сообщения местных СМИ о том, что Россия якобы потребует от страны содействия в рамках Евросоюза для отмены санкций.

В среду местное издание La Stampa заявило, якобы значительная часть из поставленного Россией оборудования и техники «не является необходимой», а помощь РФ будто бы мотивируется «политико-пропагандистскими соображениями».

«Мне кажется, об этом было бы лучше спросить жителей Бергамо, среди которых, к сожалению, немало заболевших и погибших. А что касается политики и пропаганды, то, на мой взгляд, подобные суждения – продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы», – цитирует посла РФ в Италии Сергея Разова.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с военными медиками и вирусологами на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания.

Граждане Италии с воодушевлением восприняли эту новость и поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.

15-й военный самолет РФ с медиками на борту прибыл в Италию в среду, 25 марта. В настоящее время идет подготовка к перемещению военной техники в итальянский город Бергамо, где российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу.