Егор Жуков заявил Навальному, что тому нечего предложить России

Москва, 25 марта. Студент ВШЭ Егор Жуков, который был условно осужден за экстремизм в Интернете, подверг критике основателя ФБК (признан иностранным агентом) Алексея Навального за его непонимание образа «прекрасной России будущего». По словам Жукова, у Навального нет никакой позиции, кроме как «за все хорошее против всего плохого».

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москва», Жуков заявил, что у Навального отсутствует план по построению «прекрасной России будущего».

«Вы сказали, что вы центрист в интервью Ксении Собчак. А центристы не делают революции, революции делают люди, которые рисуют конкретный образ будущего. А вам, чтобы предоставить образ будущего, придется позиционировать себя на политическом спектре», — заявил Жуков.

Пытаясь ответить на вопрос Жукова о том, как должна быть устроена «прекрасная Россия будущего», Навальный привел в пример Евросоюз.

«Это называется «за все хорошее и против всего плохого», — ответил ему Жуков.

Позже Навальный добавил, что целью построения «прекрасной России будущего» он видит марш националистов и экстремистов.

«Как только наступит прекрасная Россия будущего, у нас будет огромный восхитительный «Русский марш», на котором будет вся Москва идти и все будут просто счастливы», — заявил блогер.

Отметим, что Навальный известен своим долгим сотрудничеством с экстремистами. С 2007 по 2012 годы Навальный регулярно посещал «Русские марши» и активно помогал их оргкомитету, куда входили такие националистические организации, как «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) и «Славянский Союз». Все они признаны запрещенными и экстремистскими.