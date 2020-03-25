Врачи придумали новый термин для детей, зачатых в карантине по коронавирусу

Москва, 25 марта. Российские врачи в условиях пандемии коронавируса придумали новый термин для «карантинных» детей — корониалы.

Руководитель пресс-службы Фрунзенского района Петербурга Михаил Калинин сообщил Nation News, что врачи ввели новый термин, обозначающий детей, которые были зачаты в карантине.

«Даже придумали уже термин корониалы — это дети которых зачали во время карантинных мероприятий», — пояснил он.

Калинин добавил, что женщины могут не беспокоится о беременности в эти дни, поскольку система здравоохранения в Петербурге функционирует.

Отметим, ранее специалисты британского Королевского колледжа акушеров-гинекологов, Королевского колледжа акушерок и Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья заявили, что коронавирус угрожает беременным женщинам не больше, чем другим группам населения, передавала «Газета.ру». Во время беременности иммунитет снижается и вероятность подхватить какую-либо инфекцию растет. Однако COVID-19, по-видимому, не представляет для беременных серьезной угрозы.

По данным на 13 марта не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 среди беременных. Также на сегодняшний день нет объективных данных о том, что вирус может передаваться младенцу.