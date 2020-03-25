Актер Сергей Смирнов, «голос» Джеймса Франко и Ченнинга Татума, скончался 

Москва, 25 марта. Артист Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) Сергей Смирнов, озвучивший Джеймса Франко и Ченнинга Татума, скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», — говорится в сообщении.

Церемония отпевания пройдет 27 марта в 11.00 в Храме Димитрия Солунского на улице Ибрагимова, 6 а, стр.1.

Смирнов — выпускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. На сцене ЦАТРА сыграл более 30 ролей.

Озвучил порядка 400 зарубежных фильмов. Его голосом говорит Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого». Озвучил всех персонажей Джеймса МакЭвоя в фильме «Стекло», был голосом Тома Круза в «Мумии», озвучивал Джеймса Франко в «Почему он?», «Чужой. Завет» и других фильмах, Ченнинга Татума в картине «Да здравствует Цезарь!».

Как сообщала «Газета.ру», 10 марта на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России и бывший партнер Аркадия Райкина Владимир Михайловский. С 1970 года служил в Ленинградском театре миниатюр под руководством Райкина, позже вошел в состав «Сатирикона». С 2004 года работал в Театре «Эрмитаж».