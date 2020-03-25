Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах

Рим, 25 марта. Участники российской оперативной группы военных врачей, доставивших в Италию необходимое оборудование для дезинфекции и диагностики коронавируса, рассказали, как их встречали местные жители. По словам специалистов, итальянцы были «ошарашены» оперативностью наших военных.

«На самом деле итальянцы были ошарашены оперативностью нашей группировки, они просто не были готовы в таком количестве принимать наши самолеты», – цитирует «Комсомольская правда» российских военных.

Сообщается, что возможности итальянских авиабаз позволяют сажать по одному самолету раз в два часа. После четвертого рейса местные «взмолились» и попросили сделать паузу, поскольку они не успевали принимать груз. В результате, российские военные были вынуждены прождать некоторое время в Москве.

По словам военных, итальянцы были также впечатлены, когда узнали, что пришедшая спецтехника способна за час обработать до 20 тысяч квадратных метров или 360 автомобилей.

Начальник научно-исследовательского центра, полковник Игорь Богомолов отметил, что по пути следования российской колоны в Бергамо, ставший эпицентром распространения в стране коронавируса, поломок не было. Дороги были пусты, а редко встречавшиеся местные жители приветствовали россиян.

Напомним, ранее журналисты польского издания Onet высказали мнение, что российские самолеты Ил-76, оперативно доставившие в Италию гуманитарную помощь для борьбы со всемирной пандемией коронавируса, нанесли сильный удар по авторитету НАТО.