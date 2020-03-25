Причиной всплеска эпидемии коронавируса в Корее стала «супер-распространитель»

Москва, 25 марта. Причиной резкого роста числа инфицированных коронавирусом в Южной Корее стал всего лишь один человек: пациента №31 теперь называют «супер-распространителем».

В проекте «Эпидемия» с Антоном Красовским на канале RT рассказали историю южнокорейского пациента №31 — женщины с коронавирусом COVID-19, которая заразила тысячи человек.

Первый пациент с COVID-19, приехавший в Южную Корею из китайского города Ухань, был сразу же изолирован. Таким образом в первый месяц в стране было зафиксировано всего 30 случаев инфицирования. Ситуацию изменил пациент №31.

Точно не известно, как женщина, ставшая «супер-распространителем», заразилась коронавирусом. 6 февраля после ДТП она была госпитализирована. Пока она числилась в клинике, она успела сходить с другом пообедать в отеле, дважды посетила церковную службу в церкви Синчхонджи. Только в этой церкви женщина в итоге заразила 5,5 тыс. человек.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По последним данным более 20 тыс. человек (примерно 4,49% от общего числа заразившихся) во всем мире скончались от коронавируса. Таким образом число жертв коронавируса с 20 марта выросло вдвое. Общее число заразившихся превысило 430 тыс. человек.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передает «Газета.ру». За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в России достигло 658.