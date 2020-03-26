Сирия новости 26 марта 07.00: в Ракке ребенок подорвался на мине, в Идлиб прибыл конвой ВС Турции

Сирия, 26 марта. Мина, оставленная курдскими боевиками, убила ребенка в Ракке. В Идлиб прибыл конвой бронетехники ВС Турции. «Сирийская национальная армия» перекрыла жителям Хасаки доступ к питьевой воде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов и потеряли одну зенитную установку в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила вылазку и обстреляла из ПТУРов позиции сирийской армии на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): оставила жителей Хасаки без питьевой воды, остановив работу насосной станции.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели совместный рейд с силами международной коалиции во главе с США в Хасаке, открыли огонь по гражданскому.

ВС Турции: направили конвой бронетехники в Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» провели очередной рейд в городе Шхиль и усилили охрану у паромной переправы через реку Евфрат. Как сообщает агентство новостей Euphrates Post, меры безопасности на переправе были повышены после того, как местные сообщили о звуках перестрелки.

Провинция Идлиб

На юге провинции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили вылазку у поселков Хан-Тутин и Бенин, где открыли огонь из противотанковых ракетных установок по укреплениям Сирийской Арабской Армии. Информации о потерях в живой силе среди САА не поступало. Как указывает новостной портал Baladi News, в ходе обстрела была повреждена зенитная установка «Шилка».

Турция направила еще один конвой подкрепления на юг Идлиба к линии соприкосновения сторон сирийской армии и вооруженных группировок. Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», конвой, состоящий из строительных машин и бронетехники, вошел в Сирию через погранпереход «Кафр-Лусин» и направился к наблюдательным пунктам ВС Турции.

Провинция Ракка

Курдские боевики провели серию рейдов с обысками в домах у местных жителей в поселках Аль-Абра, Аль-Калта, Абу-Шараб и Хазима. По информации портала Alk Habour, SDF повысили меры безопасности после подрыва самодельной бомбы на пути следования патруля в Ракке.

У города Тель Абъяд погиб ребенок и еще двое были доставлены в городской госпиталь с осколочными ранениями. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), дети из поселка Занубия нашли мину-ловушку, оставленную в поле боевиками «Демократических сил Сирии».

Провинция Хасака

Силы безопасности SDF «Асайиш» провели рейд в городе Камышлы. Как сообщает новостной портал Euphrates Post, к курдским боевиками присоединились силы международной коалиции во главе с США, в город прибыл конвой из нескольких пикапов. В ходе рейда за нарушение введенного комендантского часа был задержан юноша, он попытался скрыться от боевиков. SDF открыли огонь на поражение. Информации о пострадавших в ходе инцидента пока не поступало.

Поселения на севере провинции остались без воды. Как сообщает агентство SANA, подконтрольная Анкаре «Сирийская национальная армия» вывела из строя насосную станцию, после того как разогнала всех рабочих, которые ее обслуживали. Как отмечает источник, станция обеспечивала питьевой водой около миллиона человек в городе Хасака и окрестных поселениях.

Как сообщает источник в сети Twitter (@Bosni_94), на востоке провинции местные жители села Хаму не позволили патрулю международной коалиции проехать по дороге через их поселение и вынудили конвой вернуться на базу в городе Камышлы.