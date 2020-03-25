Орск, 25 марта. Житель Оренбургской области с подозрением на коронавирус мог заразить более 40 человек. Об этом сообщил глава области Денис Паслер.

По его словам, житель Орска вернулся из Мексики, после чего в течение недели продолжал ходить на работу. Позднее тест-система быстрой диагностики коронавируса выявила у него инфекцию.

«Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории «Вектор». За неделю орчанин контактировал с 40 коллегами. И сегодня все эти люди, их семьи вынуждены уйти на карантин», — написал Паслер в своем Instagram.

Губернатор призвал самоизолироваться всех граждан, которые вернулись из-за границы, а также напомнил административной ответственности за нарушение карантинных мер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 423 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. 29 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.