حصاد أخبار سوريا في 25 مارس / آذار: إصابة جنديين تركيين في انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب وترامب يقول إنه أقنع أردوغان بإبرام صفقة مع الأكراد.

سوريا، 25 مارس / آذار. إصابة جنديين تركيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب، ترامب يعلن أنه أقنع أردوغان وفصائل كردية في سوريا بإبرام اتفاق سلام.

أصابة جنديين تركيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في نشرته الإخبارية عن أصابة جنديين تركيين بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة أثناء مرور دورية تركية.

لاتزال الجماعات الإرهابية التي لا تسيطر عليها تركيا تنفذ استفزازات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.حيث انفجرت يوم الثلاثاء، بعض العبوات الناسفة أثناء مرور دورية تركية عسكرية بالقرب من قرية سفوهن، كان قد قام الإرهابيون بزراعتها.

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا «نتيجة التفجير- أصيب جنديان تركيان وتعطلت سيارتين مصفحتين».

شويغو يؤكد أن احترام روسيا دوليا ازداد بعد العملية العسكرية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد الروسي أن «العملية العسكرية للقوات المسلحة الروسية في سوريا ساهمت في زيادة احترام روسيا دوليا».

ووفقا لشويغو فإنه نتيجة لهذه العملية تلقى الجيش الروسي زخما جديدا للتطور.

قال شويغو: «لقد اكتسب كل قادة المقاطعات العسكرية وضباط مقارهم الخبرة القتالية. وكذلك كل قادة جيوش الأسلحة المشتركة وجيوش الدفاع الجوي وسلاح الجو وقادة الفرق والألوية والفوج».

وأضاف الوزير أن 61٪ من ضباط البحرية و98٪ من الشرطة العسكرية و90٪ من أفراد الطيران و56٪ من متخصصي الدفاع الجوي لديهم الآن خبرة قتالية.

قال الوزير «لدينا الآن كوكبة كاملة من الطيارين المقاتلين مع 200 طلعة جوية أو أكثر».

ترامب يعلن أن أردوغان مستعد لإبرام اتفاق مع الأكراد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأكراد السوريين لإبرام اتفاق.

وقال ترامب "قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الأكراد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة ، الأمر الذي حدث مؤخرا ، منذ شهرين تقريبا وهاهم بدأوا بالحرب ، والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن ، وقعوا على الاتفاق. وهم يردون: نعم ، سنبرمه".

الجماعات الإرهابية تفجر جسر على طريق « M4 » حلب – اللاذقية

لايزال الإرهابيون يحاولون تعطيل عمل الدوريات العسكرية الروسية التركية المشتركة على طول طريق «M4» اللاذقية - حلب.

وأفادت مصادر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مسلحين من هيئة تحرير الشام دمروا جسرا، بتفجير عبوة ناسفة عليه بالقرب من مدينة جسر الشغور.

وتم الوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بعد مفاوضات في موسكو. كما اتفقوا على القيام بدوريات عسكرية روسية تركية مشتركة على طول طريق«M4» لكن، على رغم ذلك، الإرهابيون يغلقون الطريق ويقومون بالاستفزازات.