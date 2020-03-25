Глава ВОЗ рассказал, как предотвратить распространение коронавируса в мире

Женева, 25 марта. Количество зараженных коронавирусом в некоторых странах не превышает 150 человек, более агрессивные меры борьбы с заболеванием позволят им избежать существенных экономических потерь. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в странах Африки насчитывается 1,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Он также добавил, что у этих государств есть шанс избежать существенных экономических потерь из-за эпидемии коронавируса.

«Если они предпримут такие же агрессивные меры сейчас, эти государства имеют шансы предотвратить распространение вируса и избежать более жестких социальных и экономических потерь», — пояснил он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 423 тысяч человек. От коронавируса скончались более 19 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.