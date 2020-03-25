Астролог Перл предсказала богатство многим знакам зодиака в 2020 году

Москва, 25 марта. Популярный астролог Анжела Перл в своем YouTube-блоге рассказала, что 2020 год принесет не только потрясения, но и прибыль почти каждому знаку зодиака.

Несмотря на пандемию коронавируса, обвал рынка, падение рубля и новый общемировой кризис, Перл сообщила в своем канале, что 2020 принесет позитивные финансовые новости. По ее словам, «соединение Юпитера и Плутона называется Аспектом Миллионеров и происходит один раз в 13 лет». Астролог обращает внимание, что в этом году «Юпитер и Плутон соединятся три раза — в апреле, в июле и в ноябре», что принесет финансовое благополучие очень многим.

В своем видео она рассказывает, какие сферы деятельности особенно выгодны для каждого знака зодиака. В частности, большие деньги для Овна могут принести публичные выступления.

Для Тельцов астролог назвала прибыльной сферу, связанную со всем, что будет касаться заграницы — например, международная торговля или заказчики из-за рубежа. Для Близнецов же успех ожидается во всем, что связано с биржей и ценными бумагами. И, по словам астролога, им больше всех «светит» наследство.

Раки могут ждать прибыль в сфере торговли, консультаций или партнерства с клиентами. Выгоду им можно найти и в новом браке. Львы смогут заработать на здоровье: открыть бизнес в сфере медицины или связанный с правильным питанием.

Девам деньги принесет, по словам Перл, благодарность от детей: есть вероятность, что взрослые дети подарят родителям квартиру. Астролог также заявила, что Девам деньги могут принести азартные игры и ставки на спорт, которые, напомним, в России запрещены, передает «Слово и дело».

Весы поднимутся в сфере строительства, а Скорпионы заработают на деятельности, связанной с умственным трудом. Стрельцам может улыбнуться выгода при заработке при помощи своего тела или голоса (в выигрыше окажутся спикеры или фитнес-тренеры).

Козероги смогут заработать своим именем или своим лицом. Водолеи могут разбогатеть на работе из дома или по ночам. Рыбы — на работе в интернете и соцсетях.

Отметим, на прошлой неделе астролог Василиса Володина рассказала, что 2020 год будет сложным из-за шести затмений. По ее словам, затмения являются очень важным и тревожным астрологическим фактором, который всегда создает чрезвычайные ситуации. Обычно в году их бывает примерно четыре или пять.

Позднее известный астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, представителям которых не стоит опасаться коронавирусной инфекции. По его мнению, Раки могут не бояться коронавируса, так как их организм обладает способностью противостоять заболеваниям подобного типа. Глоба также отметил, что Козероги являются невидимками для коронавируса, поэтому заболевание будет обходить их стороной. Стрельцам также не стоит опасаться коронавируса, так как они обладают отменным здоровьем и не склонны поддаваться панике.