Политолог объяснил смысл заявлений Путина об увеличении налогов на вывод средств из РФ

Москва, 25 марта. Решение президента России Владимира Путина поднять налоговую ставку на вывод дивидендов на зарубежные счета является частью большой стратегии по «национализации» российских элит. С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире шоу «Соловьев LIVE».

«Была политическая национализация элит, из которой наши бизнес элиты, к сожалению, выводов не сделали и в классическом стиле «авось рассосется» думали, что они пересидят. Очень много разговоров было про какую-то «большую сделку», элементом которой почему-то считали отказ нашего политического руководства от национализации элит», — заявил Евстафьев.

По его словам, если экономические элиты страны отвернут инициативу президента, то следующее предложение будет для них существенно хуже. Эксперт подчеркнул, что Россия таким образом ослабляет свою встроенность в мировую американоцентричную финансовую систему.

«Ну вот, началась национализация экономических элит, хотя еще раз повторю – в той довольно либеральной форме, которую предложил Владимир Владимирович Путин», — отметил политолог.

Евстафьев добавил, что в последние шесть-десять лет российская элита проявила себя как малоспособная инвестировать в российскую промышленность. Меры президента направлены в том числе и на то, чтобы перенаправить финансовые потоки внутрь страны.

Напомним, что в эту среду, в связи со сложившейся в мире и в России обстановкой на фоне распространения коронавируса, к россиянам обратился лидер РФ Владимир Путин. Он призвал принять меры, чтобы остановить распространение вируса, сделав, в частности, следующую неделю нерабочей. Также он предложил ввести ряд финансовых мер, включая увеличение налоговой ставки на вывод средств из России.