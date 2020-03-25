Мурманская область станет пилотным регионом для применения экспресс-тестов на коронавирус

Мурманск, 25 марта. Города Апатиты и Кировск станут первой в России площадкой для применения новой российской системы тестирования коронавируса. Сегодня компания «ФосАгро» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) доставили в Мурманскую область пилотную партию из 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики инфекции, сообщает пресс-служба «ФосАгро».

«Компания «ФосАгро» совместно с РФПИ и компанией EMG оперативно доставили в Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новейшие российско-японские экспресс-тесты позволят получить результат на коронавирус в течение 30 минут. На сегодняшний день они являются самыми быстрыми, точными и мобильными тестами в мире.

В компании «ФосАгро» отмечают, что в тестах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии полимеразно-цепной реакции, однако сокращает время тестирования более чем в 4 раза.

К концу этой недели ожидается доставка в регион еще несколько тысяч аналогичных тест-систем. Далее начнется активное профилактическое обследование работников Кировского филиала АО «Апатит» и жителей Кировско-Апатитского района.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что накануне в Апатитах был выявлен пациент с подозрением на коронавирус. Ранее мужчина вернулся с отдыха на Кубе. Предварительно он получил положительный результат тестирования. В настоящее время он госпитализирован, реализуются все противоэпидемические мероприятия.