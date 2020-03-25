Российский Су-27 упал в акватории Черного моря

Москва, 25 марта. Самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря во время планового полета. Об этом сообщило Министерство обороны России. Сейчас военные специалисты ведут поиск летчика.

«25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — сообщили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, самолет упал в море. К поискам пилота были привлечены силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. В министерстве отметили, что поиск серьезно осложняют погодные условия в районе инцидента.