Москва, 25 марта. Введение нерабочей недели необходима для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данная мера позволит защитить граждан от эпидемии коронавирусной инфекции.

«Эти дни нужно нам использовать для того, чтобы уменьшить скорость распространение инфекции, вот это самое важное. Сгладить пики, которые нарастают», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Глава государства отметил, что неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена нерабочей в целях борьбы с распространением коронавируса в России.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии пневмонии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 423 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом. 29 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.