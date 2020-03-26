Сирия, 26 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» взорвали мост на трассе М4. Турецкий военнослужащий был обнаружен мертвым на КПП в Хасаке. Тело со следами пыток найдено в Эс-Сувейде. В Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла из ПТУРов позиции САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Алеппо и в Идлибе; понесли потери при нападении неизвестных в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновение с подразделением правительственных войск в Алеппо и Латакии; взорвала мост и подозревается в попытке покушения на полевого командира «Бригады революционеров Серакиба» в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): совершило вылазку на востоке Дейр-эз-Зора и напало на гражданских.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла поселок на севере Ракки; начала патрулирования в Алеппо.

Международная коалиция: направила колонну бронетехники на восток Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли попытку проникнуть в зоны контроля протурецких сил в Ракке.

ВС Турции: в Идлибе провели патрулирование; зачистили бывший склад курдских боевиков в Ракке.

Провинция Латакия

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация), дислоцированные у города Кабана, открыли огонь из ПТУРов по укреплениям Сирийской Арабской Армии у поселка Ат-Туффахия. Как сообщает агентство Halab Today, информации о раненых и пострадавших среди сирийских военнослужащих не поступало. В ответ на нападение, подразделения САА открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии по укрепрайонам группировок.

Провинция Алеппо

На западе провинции правительственные войска нанесли удары по местам дислокации боевиков у населенных пунктов Кафр-Амма и Кафр-Таль, о чем сообщает источник в сети Twitter Not Woofers. Действия подразделений правительственных войск были спровоцированы ночными обстрелами со стороны террористов. Позднее «Хайят Тахрир аш-Шам» совершила вылазку к позициям армии у поселка Кафр-Амма, где открыла огонь из пулеметов по укреплениям правительственных сил.

На севере провинции артиллерия Турции вела огонь по укреплениям Отрядов народной самообороны (YPG) у деревень Маликия, Мараназ, Шеварга и аэропорта Менаг, как передает источник в сети Twitter Huseyin Bozan.

Подконтрольный боевиками «Сирийской национальной армии» совет города Африна призвал жителей не покидать дома без необходимости для предотвращения эпидемии коронавируса. Как сообщает портал Aleppo AMC, протурецкие боевики уже начали патрулировать улицы и задерживать гражданских, не соблюдающих карантин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики совершили вылазку в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает медиаресурс Halab Today, у поселка Аль-Кашкиа группа вооруженных людей открыла огонь по мирным жителям из автоматических винтовок. Два человека получили ранения. В совершении нападения подозревают террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность.

Неизвестные истребители были замечены в воздушном пространстве над городом Абу-Кемаль и позициями Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Как передает медиаресурс Step News, проиранские силы эвакуировали штаб, в Абу-Кемале мобилизованы бойцы и приведены в боеготовность системы ПВО.

Провинция Даръа

Неизвестные совершили покушение на гражданского в центре города Тафас. Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», боевики открыли огонь по Ахмаду аль-Бадрану рядом с его домом. Неустановленными лицами также была совершена попытка покушения на главу муниципалитета города Инхиль – Ясина аз-Замиля. Рост числа нападений на представителей официальной власти и сирийской армии в провинции связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков, которые пошли на примирение с официальным Дамаском, однако при поддержке международной коалиции во главе с США, продолжают подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Идлиб была совершена неудачная попытка покушения на полевого командира «Бригады революционеров Серакиба» Мухаммада Абу Таррада. Группа неизвестных вооруженных людей попыталась похитить его рядом с его домом, но он сумел скрыться. В покушении обвиняют сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам».

На юге провинции террористы не оставляют попыток сорвать российско-турецкое патрулирование по трассе Латакия — Алеппо (М4). Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), боевики взорвали мост в районе города Джиср-аш-Шугур. Вооруженные группировки также нарушили режим тишины, обстреляв позиции сирийской армии в районе поселков Фатир и Кансафра, а также гор Джебель аз-Завия. Напомним, что в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня, введенный по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 5 марта в Москве. Лидеры стран также приняли решение о проведении патрулирования по трассе М4 силами турецких военнослужащих и военной полиции ВС РФ, но боевики перерыли трассу, устроив серию провокаций.

Как передает новостной медиаресурс Step News, седьмой турецкий военный патруль прошел по маршруту вдоль трассы М4 от города Серакиб до поселка Мусайбин в провинции Идлиб. Военная полиция ВС РФ к патрулированию не присоединилась.

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о столкновении между местными жителями и отрядом протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджид», входящей в состав «Сирийской национальной армии» в деревне Суккария. Конфликт, повлекший за собой перестрелку, был спровоцирован боевиками, которые попытались угнать стадо овец у пастухов. Восемь мирных жителей получили ранения.

Еще девять гражданских лиц были ранены в результате обстрела поселка Сукария со стороны позиций «Сирийской национальной армии». Как сообщает источник в сети Twitter (Nadie Harbien), среди пострадавших был один ребенок.

На юго-востоке провинции в поселке Сабха группа неизвестных обстреляла КПП сирийской армии. По данным портала Aleppo AMC, двое солдат САА погибли от полученных ран. В настоящее время ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Министерство Обороны Турции сообщило, что турецкие силы безопасности изъяли 760 кг взрывчатых веществ в одном из жилых домов в городе Тель Абьяд. По информации ведомства, склад принадлежал «Демократическим силам Сирии. Также во время рейда были арестованы четверо гражданских, подозреваемых в пособничестве боевикам SDF.

Позднее, очередное столкновение «Сирийской национальной армии» с курдскими бандформированиями произошло у поселка Аль-Фатха. Как передает агентство Alk Habour, отряд SDF совершил вылазку в зоны операции ВС Турции «Источник мира» и спровоцировал перестрелку с патрулем СНА.

Провинция Хасака

Международная коалиция во главе с США направила с севера Ирака конвой военной техники на военный аэродром Хараб аль-Джир на востоке Хасаки, о чем сообщает агентство SANA. Днем ранее ВС США перебросили 150 единиц техники и грузовиков материально-технического обеспечения из Иракского Курдистана к крупной военной базе на востоке Хасаки в Аш-Шаддади.

На территории подконтрольного SDF лагеря беженцев «Аль-Хол» был введен комендантский час, как передает Alk Habour. Медиаактивисты связывают введение новых ограничений на территории лагеря с ростом количества нападений и поджогов, совершенных женами и родственниками террористов ИГ, которые содержатся с остальными беженцами.

Как передает телеканал Gundem 326, на севере Хасаки погиб турецкий солдат. По информации источника, тело 24-летнего капрала Умита Угдюля было обнаружено на КПП в городе Рас аль-Эйн. По предварительным данным, полученным в ходе внутренней проверки, молодой человек совершил самоубийство.

1 Организация запрещена на территории РФ.