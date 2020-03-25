Число умерших от коронавируса превысило 20 тыс. человек

Москва, 25 марта. Более 20 тыс. человек (примерно 4,49% от общего числа заразившихся) во всем мире скончались от коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные, собранные более чем в 150 странах.

Таким образом число жертв коронавируса с 20 марта выросло вдвое. Общее число заразившихся превысило 430 тыс. человек.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

Многие страны закрывают границы, отменяют авиасообщение и вводят карантин. Так, например, на Украине закрыты все образовательные учреждения и остановлено метро. Многие крупнейшие международные мероприятия были отменены. Такая судьба, в частности, постигла Олимпийские игры, которые должны были состояться этим летом в Токио, чемпионат Европы по футболу и музыкальный конкурс Евровидение.

Отметим, что вакцины от коронавируса на данный момент нет, хотя на ее создание брошены лучшие специалисты мира. Ожидается, что с учетом всех необходимых этапов, вроде клинических испытаний, вакцина будет выработана через 11 месяцев.