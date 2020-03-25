Российские специалисты продолжают оказывать всестороннюю помощь гражданам Сирии

Дамаск, 25 марта. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам Сирии. Об этом сообщил глава ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.

Так, с начала процесса урегулирования в Сирии ЦПВС провел 2420 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 4021,4 тонны. Кроме того, медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь 132 874 жителям Сирии.

Кроме того, в Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо. Кроме того, воздушное патрулирование было проведено силами армейской авиации.

В идлибской зоне деэскалации продолжает действовать режим прекращения огня, введенный 6 марта 2020 года. Как сообщили в ЦПВС, нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Кроме того, функционирует непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецким военным командованием.

Российский Центр по примирению обратился к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.