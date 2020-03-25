Собянин уверен, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще впереди

Москва, 25 марта. Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве еще не пройден, есть надежда, что он пройдет плавно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах», — заявил градоначальник в эфире телеканала ТВЦ.

При этом Собянин уверен, что пик заболеваемости в Москве еще впереди.

Ранее в среду сообщалось, что Собянин заявил о необходимости приостановить работу всех ресторанов и кафе в Москве в период нерабочей недели из-за коронавируса. Он призвал всех в эти дни оставаться дома. Как уточнил мэр, эти ограничительные меры затронут работу всех столичных общественных мест и заведений.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, передает RT. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в РФ достигло 658.

Президент России Владимир Путин выступил в среду, 25 марта, с экстренным обращением к народу в связи с угрозой распространения коронавируса, передавала «Газета.ру». В своей речи он озвучил ряд значимых мер социального характера, сообщил о введении системы справедливого налогообложения, предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей, а также рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, следующая неделя была объявлена нерабочей.

Российский лидер призвал население со всей серьезностью отнестись к угрозе эпидемии, не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и соблюдать все рекомендации специалистов.