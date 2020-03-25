В работе видео-хостинга YouTube произошел сбой

Москва, 25 марта. Пользователи популярного видео-хостинга YouTube столкнулись со сбоями в работе сервиса. Согласно данным Downdetector, нарушение доступа к сайту было зарегистрировано вечером в среду.

Первые сообщения о сбоях поступили в 19.45. Больше половины всех пользователей столкнулись с проблемой просмотра видео, у трети не открывался сайт.

Отмечается, что проблемы с работой YouTube были зарегистрированы по всему миру, в том числе в России.

Напомним, ранее компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что компания предприняла такой шаг из-за того, что видеоролики составляют значительную часть интернет-трафика, пишет «Газета.ru».