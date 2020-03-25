Москва, 25 марта. Приехавшие из французского Куршевеля граждане привезли в Москву «чемодан вирусов». Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы… Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — сказал мэр в эфире телеканала ТВЦ.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стад новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 423 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек. Общее число случаев заражения коронавирусом во Франции достигает 25 тысяч, 1,3 тысячи человек скончались.

На территории России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.