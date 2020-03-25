Пассажиропоток московского метро снизился на половину

Москва, 25 марта. Введение особого режима в Москве в связи с распространением коронавируса привело к падению пассажиропотока в столичном метро на 40-50%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, половина потенциальных пассажиров подземки находится под карантином.

«В метро у нас на 40-50% уменьшился пассажиропоток, а это и означает, что 40-50% людей уже находятся на карантине», — отметил Собянин.

Ранее о падении пассажиропотока в общественном транспорте столицы сообщил профильный департамент московского правительства. По данным ведомства, спрос на поездки в наземном транспорте и электричках упал на 32%. Рынок такси потерял 23% клиентов. При этом на 27% снизилось количество ДТП.