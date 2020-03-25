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Более 150 россиян не могут вернуться домой из Дубая

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Более 150 россиян не могут вернуться домой из Дубая

Дубай, 25 марта. Власти ОАЭ до сих пор не дали разрешения крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» совершить рейс из Дубая, чтобы вернуть оставшихся в стране россиян домой. Как сообщили ранее в пресс-службе компании «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», власти ОАЭ аннулировали ранее выданное разрешение на вылет рейса, а самолет, направлявшийся из Москвы в Дубай, был вынужден сесть в Махачкале, пока ситуация не разъяснится.

Как сообщает источник ФАН, в аэропорту Дубая застряли более 150 россиян. Рейс должен был вылететь в 16.00 по местному времени, однако затем его перенесли на полтора часа, а затем стали откладывать вылет каждый час. В 20.00 к пассажирам обещали выйти представители компании и прокомментировать ситуацию, однако никто так и не вышел. Никакой информации о том, когда будет совершен этот рейс, у россиян в аэропорту нет. Почти все пассажиры испуганы и раздражены, среди них много детей, большая часть собравшихся опасается, что из-за пандемии они вообще не смогут вернуться на родину. В аэропорту закрыты кафе и рестораны, так что ожидающие рейс россияне провели весь день без еды и воды.

Напомним, что из-за распространяющейся пандемии коронавируса, большая часть стран мира, включая Россию, значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании отменили большую часть рейсов, а многие государства закрыли границы. Теперь власти пытаются эвакуировать своих граждан, оказавшихся за рубежом.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 57. По последним данным, в мире выявлено более 422 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 19 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Более 150 россиян не могут вернуться домой из Дубая

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Источник: Федеральное агентство новостей
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