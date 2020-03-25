Дубай, 25 марта. Власти ОАЭ до сих пор не дали разрешения крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» совершить рейс из Дубая, чтобы вернуть оставшихся в стране россиян домой. Как сообщили ранее в пресс-службе компании «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», власти ОАЭ аннулировали ранее выданное разрешение на вылет рейса, а самолет, направлявшийся из Москвы в Дубай, был вынужден сесть в Махачкале, пока ситуация не разъяснится.

Как сообщает источник ФАН, в аэропорту Дубая застряли более 150 россиян. Рейс должен был вылететь в 16.00 по местному времени, однако затем его перенесли на полтора часа, а затем стали откладывать вылет каждый час. В 20.00 к пассажирам обещали выйти представители компании и прокомментировать ситуацию, однако никто так и не вышел. Никакой информации о том, когда будет совершен этот рейс, у россиян в аэропорту нет. Почти все пассажиры испуганы и раздражены, среди них много детей, большая часть собравшихся опасается, что из-за пандемии они вообще не смогут вернуться на родину. В аэропорту закрыты кафе и рестораны, так что ожидающие рейс россияне провели весь день без еды и воды.

Напомним, что из-за распространяющейся пандемии коронавируса, большая часть стран мира, включая Россию, значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании отменили большую часть рейсов, а многие государства закрыли границы. Теперь власти пытаются эвакуировать своих граждан, оказавшихся за рубежом.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 57. По последним данным, в мире выявлено более 422 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 19 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.