Подруга Началовой рассказала о еще одном заболевании, которое скрывала певица

Москва, 25 марта. Спустя год после смерти Юлии Началовой одна из подруг певицы рассказала о заболевании, которое артистка всячески скрывала и которого сильно стеснялась.

После смерти Началовой стало известно, что у нее из-за проблем с почками развилась подагра, которая стала причиной сильных болей. Выяснилось, что перед смертью у артистки было еще одно заболевание, которое она старалась скрывать. Как сообщает «Собеседник», за пару лет до смерти певица стала покрываться красными пятнами, которых становилось все больше.

Одна из подруг Началовой сообщила изданию, что у певицы был псориаз. По ее словам, «Юля была в панике», заболевание доставляло ей массу хлопот.

«Не физическую боль, а именно душевную... Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу и их невозможно было скрыть», — рассказала она.

Началовой приходилось закрывать свое тело. Сложно было ходить в магазины одежды, выступать на телевидении. Артистка «покупала комбинезоны, брючные костюмы», но и в них не чувствовала себя комфортно.

«При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить. Юлька очень переживала, когда у нее спрашивали о здоровье… Очень переживала, что все ее болячки станут известны общественности. И хотела, чтобы об этом говорили поменьше», — резюмировала подруга.

Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. Про певицу был снят фильм, который частично основан на художественном вымысле, частично — на интервью родственников певицы. Смерть артистки в столь молодом возрасте вызвало широкий общественный резонанс. После похорон ее могила стала местом паломничества поклонников.

17 марта сообщалось, что московская четырехкомнатная квартира певицы полностью отошла ее дочери Вере Алдониной. В этой квартире проходили съемки полудокументального фильма.