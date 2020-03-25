Сирия, 25 марта. ВС Турции зачистили склад боеприпасов и взрывчатки в Ракке. Тело со следами пыток найдено в Эс-Сувейде. В Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла из ПТУРов позиции САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку террористов в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совместно с «Исламской партией Туркестана»¹ обстреляла позиции правительственных войск в Латакии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразила нападение «Демократических сил Сирии» в Ракке.

ВС Турции: провели рейд и зачистили бывший склад курдских боевиков в Ракке.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): привел в боеготовность системы ПВО в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли попытку проникнуть в зоны контроля протурецких сил в Ракке; обезвредили СВУ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация), дислоцированные у города Кабана, открыли огонь из ПТУРов по укреплениям Сирийской Арабской Армии у поселка Ат-Туффахия. Как сообщает агентство Halab Today, информации о раненых и пострадавших среди сирийских военнослужащих не поступало. В ответ на нападение, подразделения САА открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии по укрепрайонам группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные истребители были замечены в воздушном пространстве над городом Абу-Кемаль и позициями проиранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Как передает медиаресурс Step News, проиранские силы эвакуировали штаб, в Абу-Кемале мобилизованы бойцы и приведены в боеготовность системы ПВО.

«Демократические силы Сирии» в ходе рейда в поселке Хаджин обнаружили самодельную бомбу, установленную на мотоцикл. Как сообщает портал Deir Ezzor, боевики сумели обезвредить СВУ и подорвать его за городской чертой. В попытке теракта подозревают террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность.

Провинция Ракка

Министерство Обороны Турции сообщило, что турецкие силы безопасности изъяли 760 кг взрывчатых веществ в одном из жилых домов в городе Тель Абьяд. В ходе зачистки склада саперы также обнаружили пятиметровой тоннель, вырытый под домом. По информации ведомства, склад принадлежал «Демократическим силам Сирии» (SDF), в оккупации которых город находился до октября 2019 года. Также во время рейда были арестованы четверо гражданских, подозреваемых в пособничестве боевикам SDF.

На севере провинции произошло очередное столкновение «Сирийской национальной армии» с курдскими бандформированиями. Как передает агентство Alk Habour, отряд SDF совершил вылазку в зоны операции ВС Турции «Источник мира» и спровоцировал перестрелку с патрулем СНА в окрестностях деревни Аль-Фатха. Информация о потерях сторон пока что уточняется.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает медиаресурс Halab Today, в окрестностях поселка Бурайка был обнаружен труп юноши со следами пыток. Тело нашли местные пастухи. Пока что ни одна из вооруженный группировок не взяла на себя ответственность за убийство юноши, под подозрением «спящие ячейки» боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.