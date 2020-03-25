Onet заявило, что российские Ил-76 в Италии наносят мощный удар авторитету НАТО

Варшава, 25 марта. Российские самолеты Ил-76, оперативно доставившие в Италию гуманитарную помощь для борьбы со всемирной пандемией коронавируса, наносят сильный удар по авторитету НАТО. Такое мнение высказали журналисты польского издания Onet.

15-й военный самолет РФ с медиками на борту прибыл в Италию сегодня. В настоящее время идет подготовка к перемещению военной техники в итальянский город Бергамо, где российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу.

Комментируя это, журналисты Onet отметили, что данные действия подрывают авторитет западных структур, включая ЕС и НАТО. В особенности на фоне решений Германии и Чехии заблокировать перевозки, а также отсутствия помощи со стороны США, которые располагают военными базами в Италии.

Польское издание также отметило, что решение РФ помочь Италии может стать еще одним важным шагом к отмене санкций.

«Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введенных по отношению к России за вторжение на Украину, практически равна нулю», – пишут польские журналисты.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с военными медиками и вирусологами на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания. Граждане Италии с воодушевлением восприняли эту новость и поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.