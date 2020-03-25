Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

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Киев, 25 марта. Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект «Пасха дома». Глава государства заявил, что он договорился с главами церквей о том, чтобы они провели онлайн-трансляцию важного христианского праздника.

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — отметил он.

Украинские власти также рассматривают возможность размещения патрулей возле храмов и церквей, которые должны предотвращать скопление верующих.

В этом году православная Пасха отмечается 19 апреля. Это считается одним из самых важных праздников в христианском календаре. Он установлен в честь вознесения Иисуса Христа. В этот день у православных верующих заканчивается Великий пост.

Напомним, что в среду украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране (ранее он действовал в отдельных областях) и продлило карантин с 3 по 24 апреля. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не исключил, что после 24 апреля карантин может быть продлен снова.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США.