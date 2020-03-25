Москва, 25 марта. Строящаяся в Москве больница для зараженных коронавирусом продолжит свою работу в обычном режиме после завершения эпидемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта клиника будет работать несколько десятилетий в обычном режиме. Это не временная клиника, она быстровозводимая, но не временная», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

В начале марта Собянин подписал план по профилактике распространения коронавируса, который предполагает строительство стационарной инфекционной клиники в Новой Москве. Новая больница будет представлять собой автономный стационар инфекционного профиля, в котором можно будет оказывать на месте все необходимые виды медицинской помощи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 423 тысяч человек. От коронавируса погибло более 19 тысяч человек. В России зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. 29 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.