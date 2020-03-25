Центробанк готовит поправки в законодательство по введению кредитных каникул

Москва, 25 марта. Центробанк готовит поправки в законодательство, которые предусматривают введение кредитных каникул для заемщиков, чей доход снизился на 30% в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам отметил необходимость введения отсрочки платежей для лиц, потерявших треть доходов из-за коронавируса.

«Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Центробанке заявили, что платежи по кредитам, которые приходятся на выходную неделю, должны быть оплачены на следующий рабочий день после нее.

«В соответствии со ст. 193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни <...>, переносятся на первый рабочий день», — уточнили в пресс-службе Банка России.

При этом проценты по депозитам в выходную неделю продолжат начисляться.

Напомним, Путин во время телеобращения объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в целях предотвращения эпидемии COVID-19. Национальный лидер призвал россиян в это время находиться дома, максимально ограничив передвижения и контакты с другими людьми.