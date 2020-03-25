Джиган устроил странный ритуал с ножом для своих испуганных дочерей

Москва, 25 марта. Российский рэпер Джиган продолжает удивлять своих поклонников странным поведением. После возвращения из Майами Джиган закатил шумную вечеринку с участием своих друзей. При этом в момент вечеринки дома присутствовали дети рэпера.

Однако странное поведение Джигана этим не ограничилось. Накануне рэпер опубликовал в своем Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлено «посвящение в рыцари» его малолетних дочерей. Джиган приложил к плечам девочек нож, заявив, что отныне они являются «львиным легионом».

«Вы теперь львиный легион!» — заявил рэпер.

Напомним, в январе 2020 года Джиган вместе со своей семьей улетел в Майами, где позднее его супруга Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. После этого некоторые СМИ сообщили, что Самойлова сбежала от мужа из США. Причиной ее отъезда стало чрезмерное употребление алкоголя супругом. Кроме того, Джиган неоднократно организовывал стримы в соцсетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из стримов с подписчиками Джиган активно применял нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему новую порцию спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в американском наркологическом центре.

Позднее телеведущая Дана Борисова, которая страдала от наркотической зависимости, посоветовала реперу пройти полный курс лечения. Кроме того, телеведущая назвала «противными» пьяные видеоролики Джигана, а также выразила уверенность, что реабилитация позволит рэперу вернуться к нормальной жизни.