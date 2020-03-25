Эксперты рассказали, чем можно дезинфицировать смартфон

Москва, 25 марта. Этиловый и изопропиловый спирты могут подойти для противокоронавирусной обработки смартфонов. Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».

По их словам, инфекция может появиться на поверхности устройства от прикосновения рук. Для дезинфекции также сгодятся гипохлорит натрия и перекись водорода, но их рекомендуют использовать только в крайнем случае, поскольку они могут повредить покрытие, передает издание «Инфореактор».

Самым оптимальным вариантом обеззараживания является изопропиловый спирт.

«Оптимальная концентрация изопропанола — 70–80%. Более чистый спирт слишком быстро испаряется, а для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около минуты», — утверждают специалисты.

При этом эксперты предупредили об опасности попадания раствора в разъемы, это может негативно сказаться на работоспособности гаджета. Поэтому для обработки необходимо смочить ватный диск и протереть им устройство.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как необходимо дезинфицировать бумажные купюры. По его словам, наличные деньги специально обрабатываются ультрафиолетовыми лучами, чтобы уничтожить возможную инфекцию, сообщало Федеральное агентство новостей.