ФАН представляет самые важные тезисы обращения Путина к россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за эпидемии коронавируса. Глава государства призвал россиян проявить ответственность, объявил экономические меры по поддержке бизнеса и граждан, а также объявил следующую неделю нерабочей. Самые важные тезисы обращения президента — в материале Федерального агентства новостей.

Перенос голосования по конституции

В начале своего обращения к россиянам президент обозначил всю опасность сложившегося положения.

«Во многих странах продолжает нарастать число заболевших [COVID-19]. Прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса», — констатировал Путин.

Однако в России благодаря своевременно принятым мерам удается сдерживать широкое стремительное распространение болезни. Тем не менее, полностью заблокировать проникновение вируса объективно невозможно.

«Россия даже в силу своего географического положения не может отгородиться от вируса. То, что мы должны делать и делаем — работать профессионально, организованно и напряженно», — призвал российский лидер.

Он также выразил благодарность медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд. С предельным вниманием прошу граждан отнестись к рекомендациям врачей. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — сказал президент.

Именно поэтому общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое было ранее назначено на 22 апреля, будет перенесено.

«Вы знаете, как серьезно я отношусь [к вопросу внесения поправок в Конституцию] и конечно буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, — напомнил президент. — Но абсолютным приоритетом является здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому голосование нужно перенести на более позднюю дату».

Новая дата голосования по поправкам в Конституцию РФ будет выбрана, опираясь на рекомендации врачей.

«Это — технический момент, — рассуждает в беседе с ФАН политолог Алексей Мартынов. — И все здесь зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Здоровье людей важнее, чем любое голосование, но при этом, как об этом обмолвился президент, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в любом случае, вопрос лишь 22 апреля или позже».

Карантинный отпуск

Для предотвращения распространения нового коронавируса президент предложил ввести длинные выходные.

«Объявляю следующую неделю нерабочей. С 28 марта по 5 апреля», — сообщил Путин.

При этом все медучреждения, органы власти и транспорт продолжат свою работу. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни.

«Давайте не будет поступать, полагаясь на наше русское авось, — призвал российский лидер. — То, что происходит в Европе и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Надо проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас — побыть дома».

Эта мера связана с необходимостью минимизировать риск и снизить динамику распространения инфекции и, соответственно, снизить давление на систему здравоохранения, рассуждает политолог Алексей Мартынов.

Все предложенные президентом меры направлены не просто на то, чтобы Россия вышла из всемирного пандемического кризиса с минимальными потерями, но выйти из него победителями, отметил собеседник ФАН.

Помочь детям и ветеранам

При этом гражданам России будут обеспечены меры дополнительной социальной поддержки.

«Надо поддержать семьи с детьми. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети не посещают ясли или детсад. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — пообещал Путин.

Выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть осуществлены уже в апреле, до майских праздников.

Для граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию и их доход сократился более чем на 30 процентов вводятся каникулы по кредитам: это подразумевает право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без каких-либо штрафных санкций.

«Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — добавил президент.

Все социальные пособия, которые полагаются гражданам, должны продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных документов в течение полугода.

Будут повышены и выплаты пособия по безработице до уровня МРОТ: они вырастут с 8 до 12 тысяч рублей. Также исходя из МРОТ теперь будут высчитываться и размеры больничного.

«Экономика России, как и экономика других стран, испытывает сильное негативное давление. Нужно поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы», — пояснил президент.

Избежать безработицы

Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес президент предложил предоставить компаниям отсрочку на 6 месяцев по всем налогам кроме НДС.

«Малый, средний бизнес, микропредприятия сталкиваются с объективными трудностями. Нужно помочь им сохранить своих сотрудников. Наша важнейшая задача — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы», — призвал Путин.

В комментарии Федеральному агентству новостей руководитель отделения интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев заявил, что предложенные меры поддержки бизнеса хороши, но при этом «не являются панацеей».

«Малый бизнес — это, прежде всего, люди, которые должны начать сейчас крутиться, это уже вопрос конкретных людей. Федеральные власти сделали почти все для того, чтобы малый бизнес выжил. Как минимум, не объявлен общенациональный карантин, который этот бизнес убил бы», — рассуждает собеседник ФАН.

В дальнейшем вопрос выживания малого бизнеса будет зависеть от региональных властей и от самих предпринимателей, полагает Евстафьев.

Ужесточить вывод капитала из РФ

Президент также сообщил о повышении налогов на вывод дивидендов и процентов в офшоры.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов в офшоры должны облагаться адекватным налогом. Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы на зарубежные счета, предусмотреть ставку в 15 процентов», — уточнил Путин.

Руководитель отделения интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ профессор Дмитрий Евстафьев в беседе с корреспондентом ФАН назвал введение такого налога «более чем эффективной мерой».

«Она лишает большой привлекательности деятельность нашей оффшорной аристократии. Мы прекрасно знаем манеру наших замечательных бизнесменов продавать акции самим себе, покупать свои облигации, получать доход, а потом выводить в оффшоры», — напомнил собеседник ФАН.

Также в России будет введен подоходный налог на проценты вкладов.

«Для граждан, чей общий объем превышает миллион, проценты будут облагаться налогом на доходы физических лиц, порядка одного процента», — предложил президент.

Такой налог существует во многих странах мира, заметил российский лидер.

Средства, полученные от вышеуказанных мер будут направлены целевым образом на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

«Все меры дадут результат, если мы проявим сплоченность, если государство, общество, граждане будут действовать вместе. Нужно помнить о своей личной ответственности, о тех, кто живет рядом, кто нуждается в нашей поддержке. В такой солидарности и заключается сила общества, эффективность нашего ответа», — заключил Владимир Путин.

Эпидемия коронавируса COVID-19 охватила весь земной шар. Первым очагом эпидемии стал китайский город Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 658. 29 пациентов выздоровели.