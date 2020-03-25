Минздрав просит россиян не заниматься самолечением

Москва, 25 марта. Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обратилась к россиянам с призывом не заниматься самолечением в условиях пандемии коронавируса, а обращаться к врачу при первых симптомах простуды.

«Не занимайтесь самолечением. На сегодняшний день врачи проходят все современные курсы — лекции, вебинары по обучению для выявления коронавирусной инфекции»,- заявила Малинникова журналистам.

Врач напомнила, что первые симптомы у коронавируса и ОРВИ схожие: слабость и недомогание. И главное в этот момент — оставаться дома и вызвать врача.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передает RT. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в России достигло 658.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал, какие меры российские власти намерены принять, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, передавала «Газета.ру». В частности, глава государства объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля.